Mujer de la Guardia Nacional en el Metro dice que no la pueden grabar y pide a joven que borre fotos: VIDEO

Una joven identificada con Montserrat Hernández denunció que sufrió represión militar en instalaciones del Metro luego de que una efectiva de la Guardia Nacional le dijera que no podía estar grabando a los guardias y que tenía que borrar las fotos que les había tomado.

“La represión militar la veía muy lejana a mi entrono, hoy viví en carne propia lo que es sentirse intimidada por los militares” escribió la usuaria en su cuenta de Twitter acompañado de video.

En dicho material videográfico una mujer con uniforme de la Guardia Nacional le pide por favor que borre las fotografías que estaba tomando y que “usted no tiene por qué estarle tomando fotos a la GN ¿o por qué motivo lo está haciendo?”.

Más adelante la oficial le dijo que si necesitaba alguna información podían ir con su comandante que se encontraba en la parte de arriba de la estación en la que se encontraban a lo que la joven respondió que se sentía intimidada.

En la cuenta de Twitter de la denunciante se observó el apoyo de decenas de usuarios contra la intimidación de la GN en las instalaciones del Metro.

Cabe mencionar que la joven había posteado en repetidas ocasiones su rechazo a la presencia de esta institución militar en las instalaciones del STC, además de que aparentemente, de acuerdo con fotos subidas por ella, forma parte del equipo político de jóvenes del alcalde panista, Santiago Taboada.



La represión militar la veía muy lejana a mi entrono,hoy viví en carne propia lo que es sentirse intimidada por los militares. Sé q no hay ningún fundamento legal que me impida grabar a la GN,contrario violaron mis artículos 6 y 7constitucionales. Que pavor sentí q me llevaran pic.twitter.com/XsXQgWtb5n

