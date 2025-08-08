Durante las primeras horas de este jueves, tres motociclistas perdieron la vida en dos hechos de tránsito distintos registrados en las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

Durante la madrugada, se registró un accidente en el kilómetro 20 de la carretera México-Toluca, a la altura de la alcaldía Cuajimalpa, donde una pipa impactó contra un automóvil y una motocicleta, lo que provocó la muerte del conductor de esta última.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió en un tramo con escasa iluminación y en malas condiciones, específicamente debajo de un puente peatonal, cerca de la calle Antonio Ancona. Testigos narran que el motociclista, quien conducía una unidad de bajo cilindraje, perdió el control tras pasar por un bache. También trascendió que el incidente pudo haber sido ocasionado por lo mojado del pavimento.

Segundos después, fue arrollado por una pipa, cuyo conductor no se detuvo y huyó. Vehículos que bajaban por la carretera se detuvieron y pidieron auxilio a paramédicos.

El cuerpo del hombre quedó tendido sobre el asfalto. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

En otro hecho, en los carriles centrales de Periférico Sur, a la altura de la colonia Tizapán, en la alcaldía Álvaro Obregón dos pasajeros a bordo de una moto, perdieron la vida tras impactarse contra un muro de contención. Ambos portaban casco y vestimenta de seguridad

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron mientras los ocupantes de la unidad circulaban con dirección al norte, presuntamente a alta velocidad.

Según versiones preliminares, el conductor perdió el control al tomar una curva, lo que provocó que la unidad se estrellara contra el muro y ambos tripulantes salieran proyectados hacia el pavimento; al caer perdieron el casco.

La fuerza del impacto y la velocidad con la que viajaban, hizo que la motocicleta derribara parte de las estructuras de una de las jardineras verticales del Periférico Sur.

Elementos de la policía capitalina, del sector San Ángel, arribaron al lugar para resguardar la zona y solicitar asistencia médica.

Paramédicos de Protección Civil de la demarcación acudieron al sitio, pero sólo pudieron confirmar el fallecimiento de los dos hombres.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos, mientras que el agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento de los cuerpos. Con información de Yara Silva