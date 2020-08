Muere exalcalde de Ixtapaluca por Covid-19

Ixtapaluca.- El exalcalde priista de Ixtapaluca, Armando Corona Rivera, murió este miércoles por Covid-19, confirmaron familiares del político mexiquense.



El exedil, quien encabezó el ayuntamiento de Ixtapaluca en el trienio 2003-2006, también se desempeñó como diputado local y diputado federal, cargos que ocupó en representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Debido a problemas respiratorios que presentó hace unos días, relacionados con el coronavirus, fue internado en un hospital de la Ciudad de México, donde no se recuperó y perdió la vida.



Durante varios años Armando Rivera se confrontó con la organización priista, Movimiento Antorchista, la que lo acusó de ser el autor intelectual del secuestro y muerte del padre de la actual alcaldesa de Ixtapaluca, Maricela Serrano Hernández, ocurrido en el 2013.



El expresidente municipal, Armando Rivera, no enfrentó un proceso legal por esos hechos, no obstante la insistencia de la agrupación Movimiento Antorchista.





lr / cg