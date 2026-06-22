Huixquilucan, Méx.- Un automovilista perdió la vida la noche de este domingo tras un accidente vial registrado sobre la carretera Naucalpan-Toluca, a la altura del kilómetro 35+200, en el municipio de Huixquilucan, con dirección hacia Toluca.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance involucró a un autobús de pasajeros Flecha Roja y un vehículo particular.

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil quedó sin vida en el lugar.

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al sitio luego del reporte del accidente.

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Al revisar al automovilista, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que la zona quedó acordonada en espera del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

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La circulación presentó afectaciones mientras se realizaron las labores de atención del accidente y el levantamiento del cuerpo.

Será la Fiscalía mexiquense la que lleve a cabo las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente.

LL