Toluca, Méx.— A partir de este ciclo escolar podrá aplicarse en escuelas de nivel básico y medio superior el protocolo Mochila de Paz y Prevención, publicado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), el cual impactará en más de 19 mil planteles públicos y privados.

Al respecto, Elsa Lourdes Fuertes Robles, directora general del Consejo Escolar para el Bienestar (Conebi) en el Estado de México, puntualizó que con esta acción se busca fomentar la cultura de paz y reforzar las acciones preventivas.

“No buscamos criminalizar ni estigmatizar y por ello los términos que se manejan en el protocolo están sustentados en principios básicos y de respeto a los derechos humanos (…) Estamos buscando actuar con tiempo para prevenir cualquier daño y reforzar medidas que eviten su repetición”, señaló.

Tras la publicación del protocolo en Gaceta de Gobierno, refirió que la secretaría busca que padres de familia, tutores y docentes se puedan familiarizar sobre cómo será el procedimiento de revisión de mochilas, capacitarles y, en caso de que un maestro o maestra perciba algún riesgo, pueda solicitar su aplicación a partir de este Ciclo Escolar 2024-2025.

“Está hecho con un lenguaje claro, coloquial, que no demarca más que corresponsabilidad, es un protocolo caracterizado por ser preventivo y consensuado, será gradual y es importante resaltar que no se trata de una inspección, sino de observar las mochilas no siendo intrusivos”, precisó.

Además, refirió que para avanzar en fomentar una cultura de paz, de salud, perspectiva de género e inclusión, y en la protección de los derechos humanos, el Conebi ha realizado talleres, actividades lúdicas, cursos y seminarios que han impactado en más de 256 mil miembros de la comunidad educativa desde preescolar hasta escuelas normales.

Por otro lado, ha atendido mil 216 reportes de conflictos escolares e impulsado la mediación para evitar que escalen a violencia, “de acuerdo con la cultura de paz un conflicto es un desacuerdo entre dos opiniones, por lo que entran los procesos de mediación para identificar cuáles son las necesidades de cada parte y llegar a un mutuo acuerdo, nuestro objetivo es que los conflictos no avancen a la violencia”.

Y sobre la estrategia federal Vida Saludable, iniciativa que busca fomentar una mejor alimentación entre los estudiantes y promover hábitos saludables, reportó que se han dado 210 mil atenciones por parte del IMSS Bienestar y el DIFEM.