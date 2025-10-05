Habitantes y turistas podrán disfrutar de la cuarta edición de la Feria Cultural y Gastronómica de la Hortaliza en San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac, que reúne a productores del suelo de conservación y promueve el consumo local, justo y sustentable.

En esta cuarta edición participan 111 productoras y productores del suelo de conservación de la Ciudad de México, quienes ofrecen hortalizas frescas y productos derivados de la transformación agroalimentaria.

La Secretaría de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza subrayó el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer el campo capitalino y consolidar a Mixquic como uno de los principales polos productivos de hortalizas.

Mixquic celebra la cuarta Feria de la Hortaliza con productores del suelo de conservación. Foto: Especial

“Desde aquel 6 de octubre en que estuvimos aquí apoyando a las productoras y productores tras las inundaciones, no nos hemos ido. Hoy regresamos con buenas noticias, con esta feria y con todo el trabajo que la jefa de Gobierno nos ha encomendado para San Andrés Mixquic”, señaló la titular de SEDEMA.

Subrayó la importancia de reconocer el papel de las mujeres en el campo, quienes cada vez ocupan más espacios de representación en las comunidades agrícolas. Asimismo, agradeció el trabajo de las autoridades agrarias de los ejidos de San Juan Ixtayopan, San Francisco Tlaltenco, Zapotitlán, Santa Catarina y San Andrés Mixquic, así como la participación de las escuelas locales que fortalecen la identidad comunitaria.

Álvarez Icaza recordó que el 60% del territorio capitalino corresponde a suelo de conservación, y que Mixquic es una de las zonas agrícolas más productivas, donde se cultivan brócoli, acelga, espinaca, rábano, calabaza, betabel, apio, verdolaga, chile criollo y, sobre todo, romerito, cultivo en el que la Ciudad de México ocupa el primer lugar nacional gracias a la producción local.

