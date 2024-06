De 432 personas migrantes que, según conteos de las autoridades capitalinas, ocupaban la Plaza Giordano Bruno y calles aledañas, en la colonia Juárez, 92 fueron trasladadas a oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Cuernavaca y Toluca; 6, al Centro de Atención e Integración Social (CAIS) Vasco de Quiroga, en Tepito, y más de 300 se dispersaron a otros puntos de la capital, indicaron el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, y el titular de Sibiso, Juan Gerardo López.

Entrevistados tras la inauguración de la planta de trituración de cascajo en Tláhuac, los funcionarios detallaron que los 92 migrantes llevados a Morelos y el Estado de México aceptaron trasladarse a esas entidades para obtener la tarjeta de visitante por razones humanitarias, y hubo otros 7 a quienes les entregaron anoche la referida tarjeta, porque ya llevaban avanzado dicho trámite.

“Otras seis personas no aceptaron realizar ese trámite, pero sí aceptaron recibir los servicios que proporciona el Gobierno de la ciudad en el CAIS Vasco de Quiroga, en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, y las demás se distribuyeron en otros puntos de la ciudad, es una situación que está sucediendo, que muchas personas en situación de movilidad tienen ya un lugar donde vivir porque cuentan con un trabajo y rentan un espacio”, expuso López.

A su vez, el secretario de Gobierno destacó que las personas migrantes decidieron su traslado por voluntad propia, gracias al diagnóstico previo que hicieron las autoridades capitalinas, para conocer cuáles eran sus demandas, y a las mesas de trabajo entre vecinos y el INM, a fin de llegar a un acuerdo entre las partes.

“Fue un trabajo consensado, no fue algo que se improvisó, sino que ya teníamos un diagnóstico de cuáles eran los requerimientos de ellos y se les otorgaron, tal y como lo habían solicitado. Entonces, no se les retiró, ellos se fueron voluntariamente, los que así lo decidieron. No hubo absolutamente ningún mecanismo de presión para que lo hicieran, quien decidió hacerlo, lo hizo y otras personas decidieron no hacerlo y se retiraron de la zona, para irse a diferentes espacios”, insistió Ruiz.

A pregunta expresa, el funcionario aseguró que la Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados (Comar) ya no brindará servicio en la colonia Juárez, y está descartada su reubicación en la Verónica Anzures, por lo que el gobierno federal aún le busca nueva sede.

