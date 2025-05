La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, informó que los cerca de 250 migrantes que aún permanecen en la Plaza Guadalupe Victoria serán trasladados a un albergue que ya alista el Gobierno de la Ciudad de México.

Con ello, ya no se tendrán migrantes en plazas públicas, derivado que se mantiene libre la Plaza Soledad, donde había desde hace tres años, cerca de 2 mil personas.

Este viernes, la edil acudió ante las Comisiones Unidas de Administración Pública Local, de Alcaldías y Límites Territoriales y de Gobierno y Políticas Públicas del Congreso capitalino para rendir un informe a siete meses de tomar el cargo como alcaldesa.

Los migrantes instalados en el Parque Guadalupe de la Venustiano Carranza, serán trasladados a un albergue, aseguró la alcaldesa Evelyn Parra. Foto: Fernanda Rojas / El universal

“Ahorita en la Plaza de la Soledad, pues prácticamente, con el apoyo que hemos tenido institucional, ya no hay migrantes. Los pocos que quedaron se fueron a una plaza muy cercana, que es la Plaza Guadalupe Victoria, pero solamente hasta ahorita hemos censado 250 migrantes. De dos mil que teníamos, ahora nada más hay 250 migrantes. Hemos ayudado bastante, la gente lo ha reconocido, los vecinos lo han visto”, acotó.

"La última plática que tuve con Temístocles (Coordinador de Atención a la Movilidad Humana de la Ciudad de México) me dijo: nada más espérame, yo creo que a finales de mes, ya he platicado con los migrantes, nos los vamos a llevar a un albergue, un albergue que se está haciendo, que se está rehabilitando, y ahí es donde ya prácticamente se van a quedar. Entonces, nosotros estamos ya en la expectativa de no tener más migrantes”, sostuvo Parra.

Agregó que la alcaldía, en caso de necesitarse, apoyará con traslado de los migrantes al albergue que indique el gobierno capitalino.

Utopía beneficiará a habitantes

Sobre la construcción de la utopía en el deportivo Eduardo Molina, la edil destacó las contribuciones de esta infraestructura y señaló que a los vecinos se les avisó sobre dicho proyecto con antelación, incluso, se efectuaron cinco asambleas vecinales que encabezó la Secretaría de Obras y Servicios.

“No es de que se elimine el deporte, de que va a ser una utopía y ya se acabó el deporte, claro que no. Al contrario, va a mejorar el deporte, se va a mejorar la recreación, al contrario, va a mejorar mucho todo el esquema social que está alrededor de este deportivo. Nosotros hemos hablado, insisto, con toda la población y toda la gente dice sí, sí queremos ahí nosotros una utopía sí es para mejorar, que sea bienvenido todos los trabajos que se tengan que hacer”, sostuvo.

Bachetón casi al 100%

La alcaldesa destacó que a la fecha se han reparado más de 8 mil baches, de los más de 12 mil que fueron detectados en la alcaldía y que son atendidos como parte del proyecto Batechón que impulsa el gobierno capitalino.

