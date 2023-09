Padres y Madres de familia reportan que llevan hasta 6 horas formara para poder inscribirse en el programa Mi Beca para Empezar por parte del Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien).

En el 134 de Eje 3 Poniente, colonia Centro, familias que buscar ser beneficiarios de dicho programa, el cual implica un apoyo económico para los niños y niñas que cursan preescolar, primaria y secundaria, expresaron que muchos que quieren este apoyo comenzaron a formarse desde las 3 de la mañana, ya que se trata de la última semana para registrarse.

“Nosotras llegamos desde las 11 y media y ya llevamos casi 6 horas y está de la fregada porque está muy duro el sol y no avanza rápido (…) nosotras empezamos desde la otra calle y dimos toda la vuelta” expresó Gabriela, una de las madres que busca este apoyo para sus hijos.

Gabriela también explicó que muchas de las aplicantes para este programa son madres solteras que buscan este ingreso ante la falta de apoyo económico de los padres de sus hijos.

“La verdad si nos es útil para el apoyo de nuestros hijos y la mayoría de nosotras somos madres solteras y quieras que no te ayuda (…) como muchas de nosotras somos también madres trabajadoras y a mí por ejemplo me apoya mi mamá para mantener a mi hijo, pero muchas otras que no tienen esa ayuda y necesitan de esta beca” afirmó.

También, padres de familia indicaron que al tratarse de los últimos días para obtener esta beca, muchos han buscado incluso permisos para faltar al trabajo y presentarse a la sede del Fideicomiso Bienestar Educativo, aunque no todos los que estén en fila puedan llegar.

“Yo sí pedí el día en el trabajo para venir, por eso espero pasar hoy que seguramente sí, porque ya no falta mucho, pero imagínate las personas de hasta atrás de la fila que solo tuvieran hoy para venir (…) sí, porque según esto, cierran a las 5 y aunque cierren más tarde, seguro muchos vas a tener que venir mañana” expresó Rubén, otro padre que busca aplicar a la Beca para sus dos hijas.

Los apoyos mensuales para los estudiantes que logren ser registrados son: 970 pesos para los niños de preescolar, 1,100 pesos para los niños de primaria y 1,180 pesos para los niños de secundaria.

