El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, adelantó que este 2025 se empezará la construcción e iniciará la operación de la primera etapa de la llamada Línea 0 del Metrobús, la cual está prevista que recorra todo el Circuito Interior Bicentenario.

“Este año vamos a iniciar ya la operación y la construcción de la Línea 0, en su primer tramo, en su primera fase, que va a recorrer del Metro Chapultepec a Ciudad Universitaria, con un Trolebús (sic) nuevo, eficiente, de los que ustedes ya conocen, tecnológicamente avanzado, con un sistema GPS, con cámara, con todos los aditamentos tecnológicos modernos, para beneficio de todos ustedes”, mencionó el funcionario durante su participación en el evento previo de la jornada Casa por Casa en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, le pidiera dar detalles de proyectos de movilidad, García Nieto reveló que ya se trabaja en esta extensión del sistema del Metrobús, que actualmente tiene siete líneas en la capital.

La Línea 0 fue una de las promesas de campaña que hizo la ahora jefa de Gobierno en materia de movilidad. De igual forma, planteó la construcción de la Línea 8 del Metrobús, que será la más grande de las ya existentes.

En la pasada administración, que encabezó Claudia Sheinbaum Pardo, se dejó un proyecto ejecutivo sobre dicha línea.