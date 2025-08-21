Esta mañana, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 8, 9, A y 12.

Esta medida consiste en disminuir la velocidad de los trenes para garantizar la seguridad de los usuarios durante su trayecto. El STC exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones, ya que el servicio podría presentar ligeros retrasos.

Avance Metro CDMX. Foto: Especial

El organismo recordó a los usuarios mantenerse atentos a los avisos oficiales y considerar tiempo adicional en sus traslados.

