Más Información
Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones
"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio
Exabogada de “El Chapo” denuncia al presidente de Defensorxs por violencia política; Meta entrega información del activista
Esta mañana, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 8, 9, A y 12.
Esta medida consiste en disminuir la velocidad de los trenes para garantizar la seguridad de los usuarios durante su trayecto. El STC exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones, ya que el servicio podría presentar ligeros retrasos.
Avance Metro CDMX. Foto: Especial
El organismo recordó a los usuarios mantenerse atentos a los avisos oficiales y considerar tiempo adicional en sus traslados.
LL