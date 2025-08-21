Más Información

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

Tribunal Electoral ignora los acordeones y avala la elección del Poder Judicial

Tribunal Electoral ignora los acordeones y avala la elección del Poder Judicial

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

Exabogada de “El Chapo” denuncia al presidente de Defensorxs por violencia política; Meta entrega información del activista

Exabogada de “El Chapo” denuncia al presidente de Defensorxs por violencia política; Meta entrega información del activista

México y EU realizan "operativo espejo" para resguardar su frontera; aumentan operativos tras llegada de Trump

México y EU realizan "operativo espejo" para resguardar su frontera; aumentan operativos tras llegada de Trump

Esta mañana, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 8, 9, A y 12.

Esta medida consiste en disminuir la velocidad de los trenes para garantizar la seguridad de los usuarios durante su trayecto. El STC exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones, ya que el servicio podría presentar ligeros retrasos.

Avance Metro CDMX. Foto: Especial
Avance Metro CDMX. Foto: Especial

El organismo recordó a los usuarios mantenerse atentos a los avisos oficiales y considerar tiempo adicional en sus traslados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses