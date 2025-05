“Casi todos se van al Mercado de Jamaica o a la Central de Abasto por ser los lugares más populares, pero aquí en Cuemanco, lo que ofrecemos es mucho mejor calidad y mejores precios, porque el producto se siembra aquí, se hace y se vende aquí en Xochimilco”, expresó Amalia Hernández, vendedora en el mercado de flores de Cuemanco.

Desde hace más de un mes, los comerciantes comenzaron los preparativos para el Día de las Madres y esperan que las ventas arranquen a partir de este viernes.

Afirmaron tener flores de la mejor calidad, de producción local y con precios que van desde 100 a 400 pesos por un arreglo del 10 de mayo.

“Viene a comprarle un arreglo de flores a mi mamá a Cuemanco. Quiero que tenga girasoles y rosas, que son sus favoritas. Hace años vine y esto estaba vacío, como olvidado, pero ahora está muy cambiado, tienen mucha variedad y la verdad es que los precios están muy bien”, contó Perla.

Según comentaron los locatarios, este mercado ha visto momentos difíciles, ya que hace algunos años estaba abandonado; pero con esfuerzo han logrado recuperarlo y atraer más clientela.

“Aquí es mucho de plantas para el jardín y eso era lo que siempre venían a buscar las personas, casi nada de arreglos. Pero de unos años para acá también hemos tratado de enfocarnos en eso, y ya más gente viene para fechas especiales. Eso nos ha ayudado porque hace unos años el mercado estaba muy pobre”, indicó Anayansi, una locataria.

Los arreglos disponibles en Cuemanco pueden llevar las típicas rosas rojas, orquídeas, girasoles y tulipanes en pequeños ramos o en grandes macetas llenas de colores.

“Ahora que pude ver la variedad que hay aquí me sorprendí por lo bonitas que están las flores y lo barato. Un arreglo, el que me estoy llevando, puede salir en otros mercado en mil pesos o más y aquí me salió en 400 pesos”, afirmó Romina.