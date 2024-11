El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pidió a las y los diputados locales detener el “castigo” presupuestal histórico hacia la alcaldía, pues, dijo, en términos reales el recursos asignado se ha venido reduciendo de 2020 a la fecha.

Asimismo, aseguró que acudió al Congreso de la Ciudad de México para defender el presupuesto de las y los vecinos, y no del gobierno.

“Vengo a defender a nuestras vecinas y vecinos de un trato muy injusto en materia presupuestal. Hago un llamado para que sí se detenga este castigo presupuestal histórico a Miguel Hidalgo siendo la alcaldía que más contribuye a la Cuidad y la que menos en proporción recibe”, apuntó.

Por ejemplo, comentó, la alcaldía es la que más recursos da a la Ciudad por concepto de predial (19.03%), pero la que menos recursos fiscales recibe en proporción (0.68%). “Ningún municipio del país, ninguna alcaldía en la Ciudad de México recibe a cambio del predial el 0.68%, dimane si no es un trato fiscal muy injusto”.

Detalló que los miguelhidalguenses sueñan con mayor presupuesto para tener más seguridad, mejores calles y espacios públicos más iluminados, y para continuar con el apoyo hacia las mujeres y jefas de familia.

Por lo anterior, solicitó a las y los diputados locales un presupuesto de 3 mil 881 millones de pesos para el próximo año, aunque el lunes en conferencia de prensa había adelantado que únicamente solicitaría un incremento de 3 mil 500 millones.

Estoy en el Congreso para defender el presupuesto de las y los vecinos en Miguel Hidalgo. Gracias a todos los que se dieron el tiempo de acompañarnos. Levantamos la voz para recibir un presupuesto justo. pic.twitter.com/a4xPjWpRlj — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) November 27, 2024

El edil explicó que estos 920 millones de pesos adicionales a los otorgados este año se ocuparían para la remodelación del Corredor Cielmar-Chiem; duplicar el estado de fuerza; construir el Cendi Tacuba; mantenimiento mayor a 30 escuelas; relleno de minas, taludes y rehabilitación de mercados; y repavimentación y bacheo.

“¿Por qué pido tantos recursos? Porque son las necesidades de la gente, realmente se necesita una buena cantidad de recursos para escuelas públicas, que si bien no es una atribución principal de la alcaldía, sí nos piden. Aquí lo que traigo es la voz de nuestras vecinas y vecinos, de lo que están pidiendo, ojalá y seamos sensibles de que no es la voluntad de un servidor, ni de mis funcionarios, ojalá sí nos pongamos en los zapatos de nuestra gente”.

Mauricio Tabe fue cuestionado por el diputado y exalcalde Víctor Romo sobre los subejercicios que ha tenido, y el panista respondió que prefería mil veces no pagar obras hasta que estuvieran hechas para que no ocurriera lo que pasó en otras administraciones, donde se pagaron obras que no se hicieron, como la del Mercado Escandón.

Al finalizar la Mesa de Trabajo, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Valentina Batres, lanzó una “reflexión” que no estaba establecida en el formato de la comparecencia para decir que el impuesto predial tiene un propósito redistributivo para garantizar que las zonas con mayor capacidad económica de la Ciudad contribuyan solidariamente al desarrollo de aquellas que enfrentan mayores rezagos.

Tabe negaba con la cabeza, interrumpió y pidió réplica “porque ya está haciendo un comentario sobre mí, ya no está haciendo un comentario de carácter institucional”, pero se le negó; mientras esto ocurría los legisladores de Morena abandonaron el salón en donde se realizó este encuentro.

