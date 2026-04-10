Más Información
Jaltenco, Méx.— Un hombre perdió la vida por las heridas de bala que recibió durante la madrugada del jueves, en el fraccionamiento Alborada Jaltenco.
Vecinos de esa comunidad reportaron a la autoridades municipales haber escuchado disparos de arma de fuego, y al salir observaron un cuerpo tendido en la calle Cuarta Privada de Arrecife.
Los hechos se registraron alrededor de las 4:00 de la mañana y fueron elementos de protección civil y bomberos quienes llegaron al sitio para atender al sujeto herido, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.
Habitantes expresaron a las autoridades de investigación que el hombre que fue asesinado, estaba en el lugar ingiriendo sustancias prohibidas cuando fue abordado por hombres armados, quienes le dispararon para después huir.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]