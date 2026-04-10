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Jaltenco, Méx.— Un hombre perdió la vida por las heridas de bala que recibió durante la madrugada del jueves, en el fraccionamiento Alborada Jaltenco.

Vecinos de esa comunidad reportaron a la autoridades municipales haber escuchado disparos de arma de fuego, y al salir observaron un cuerpo tendido en la calle Cuarta Privada de Arrecife.

Los hechos se registraron alrededor de las 4:00 de la mañana y fueron elementos de protección civil y bomberos quienes llegaron al sitio para atender al sujeto herido, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Habitantes expresaron a las autoridades de investigación que el hombre que fue asesinado, estaba en el lugar ingiriendo sustancias prohibidas cuando fue abordado por hombres armados, quienes le dispararon para después huir.

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