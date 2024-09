El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres encabezó la entrega de los multifamiliares Tlalpan 550 y Atlixco 118, rehabilitados por la Comisión para la Reconstrucción tras el sismo del 2017.

Durante la inauguración de los multifamiliares informó que el monto total de la intervención en estos dos inmuebles fue de 380 y 61.4 millones de pesos, respectivamente.

El mandatario mencionó que Tlalpan 550, situado en la colonia Moderna, fue uno de los casos más complejos de la Reconstrucción y se le dio seguimiento, hasta que finalmente se concluyó.

"No regresan a la misma casa porque esta, a diferencia de la que se construyó en 2011-2012, es una vivienda estructuralmente segura, que está soportada por 134 pilotes que fueron inyectados durante el proceso de reconstrucción y por los muros, encamisamientos y los contraventeos y todos los soportes que se fueron colocando a lo largo de la obra”, explicó.

Leer más: Martí Batres entrega créditos para el Programa de Mejoramiento de Vivienda

Martí Batres aseguró que el Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México implementado en este sexenio, es el mejor del mundo y no tiene precedentes. (Foto: especial)

Posteriormente, el Jefe de Gobierno hizo entrega del conjunto habitacional Atlixco 118, ubicado en la colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, que fue reconstruido por considerarse en alto riesgo de colapso, resaltó que se invirtieron 61 millones 460 mil 403 pesos en beneficio de 12 familias, y cuenta con 9 niveles; elevador, 20 calentadores solares, tanques hidroneumáticos y cisterna.

El Jefe de Gobierno también aseguró que el Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México implementado en este sexenio, es el mejor del mundo y no tiene precedente al apoyar a título gratuito a todas y todos los damnificados de los sismos de 2017.

“Es una dicha que se haya podido realizar este Programa, que es el mejor Programa de Reconstrucción de vivienda que haya habido en el país, en la ciudad y en el mundo. A veces no lo sabemos porque no tenemos los datos para contrastarlo, pero no hay un solo caso en el mundo ni en la historia de México, donde después de un terremoto que haya afectado miles de viviendas, el gobierno se haya echado a cuestas como responsabilidad suya, la Reconstrucción global de las viviendas", subrayó.

Por su parte, la comisionada para la Reconstrucción, Jabnely Maldonado, dijo que en este sexenio se han invertido 14 mil millones de pesos para rehabilitar o reconstruir viviendas dañadas por los sismos de 2017 y de manera global se han dado 800 mil apoyos de diversos tipos a 100 mil personas beneficiarias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr

cr