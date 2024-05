Al conmemorar el Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, aseguró que la Ciudad de México sigue abierta a realizar nuevos cambios, reformas, transformaciones, “para que lleguemos a un mundo, a una sociedad plenamente igualitaria, sin discriminaciones, sin odios, sin opresiones, sin desigualdades”.

Durante su discurso en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento reconoció a la comunidad de la diversidad sexual y de género quien ha dado una de las luchas más consistentes contra el conservadurismo y la opresión, y la Ciudad de México ha sido un parteaguas en el país para la conquista de derechos.

“Rememorar esta batalla es importante porque ha sido una batalla a contracorriente, siempre contra una visión dominante, contra una cultura dominante; pero lo que se ha logrado en México no es menor y si contrastamos con situaciones que hay en otros lugares del mundo, lo podemos apreciar más”.

“(…) No ha sido por los conservadores y no solo a pesar de ellos, sino contra ellos que se han dado todas las conquistas que se han dado en la Ciudad de México y en el país, y si no, revisemos cómo ha sido la postura de cada quien. Después de conquistados los derechos es muy fácil caer en el oportunismo, pero tener posturas en los momentos de las decisiones, eso es lo que determina la conquista de los derechos”, subrayó.

Como parte de la conmemoración, el titular de la ADIP, Eduardo Clark García Dobarganes, presentó el nuevo módulo de la App CDMX, llamado “Clínica Condesa PEP y PrEP”, el cual agiliza el acceso desde el celular a los servicios de prevención de VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS), con énfasis en la Profilaxis Post Exposición (PEP) y Profilaxis Pre Exposición (PrEP).

Al respecto, recordó que la Clínica Condesa ha brindado 7 mil 137 intervenciones de Profilaxis Post Exposición (PEP), 8 mil 70 inicios de Profilaxis Pre Exposición (PrEP) y 4 mil 624 Atenciones de consejería e ITS.

Detalló que el nuevo módulo “Clínica Condesa PEP y PrEP” incluye la opción “Mi perfil de salud” para contestar en línea un cuestionario de valoración que forma parte del protocolo para acceder a estas alternativas de prevención del VIH, así como un mapa validado por el Gobierno capitalino de todos los sitios donde se pueden realizar pruebas rápidas y de seguimiento de VIH, sífilis, Hepatitis B, Hepatitis C, y de Creatinina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr