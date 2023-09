La nueva presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de la Ciudad de México, la morenista Martha Ávila, ofrece puertas abiertas y diálogo para construir acuerdos, aunque advierte que podría usar su mayoría para avanzar cuando no existan consensos suficientes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, confía en alcanzar los votos suficientes para ratificar en noviembre a la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, y avizora que éste será uno de los temas más complicados que deberá sortear en el presente periodo ordinario de sesiones.

Además, señala que, a pesar del inicio del año electoral, podrán sacar adelante el trabajo legislativo, y comenta “ya veremos” si completa todo este año legislativo al frente de la Jucopo.

“Yo lo que ofrezco es diálogo y puertas abiertas en esta gestión que hoy me toca encabezar, y una comunicación cordial y respetuosa. No veo ninguna dificultad en la Jucopo porque creo ahorita con el tema de la Mesa [Directiva] demostramos que nos mantiene el tema de que no hay que generar parálisis legislativa en el Congreso y que, con base al diálogo y acuerdos, podemos avanzar”, sostiene.

Detalla que en la Jucopo se generan los acuerdos necesarios para transitar de manera más cordial en el pleno, y recuerda que Morena y sus aliados tienen un voto ponderado que podrían utilizar.

“Vale nuestro voto ponderado que tenemos todavía, tenemos 49% de porcentaje en la votación. No es bueno aplicar el asunto de la mayoría, pero hay algunos momentos en que tienes que usar tu mayoría, pero lo mejor es que podamos llegar a los consensos necesarios. Hay momentos en que hay que tomar definiciones y cuando es necesario usar la mayoría, hay que usar la mayoría”.

Recuerda que con diálogo y comunicación pudieron superar la crisis que dejó la detención del expresidente de la Jucopo, Christian Von Roehrich. “Hay un antecedente de que podemos continuar con este diálogo, teniendo comunicación y llegando a grandes acuerdos que son en beneficio de la ciudadanía y no de alguien en particular”.

Martha Ávila califica como buena su relación con las y los demás coordinadores y vicecoordinadores parlamentarios.

En este sentido, no puede decir que esta relación sea excelente porque cada uno tiene su agenda partidista propia, “pero hay cuestiones en que podemos llegar a tener coincidencias, sobre todo en el tema de las iniciativas o dictámenes que tengamos que trabajar”.

Al respecto, subraya que están trabajando para alcanzar los consensos necesarios para que se logre la ratificación de la fiscal.

“¿Cree que se logre?”, se le cuestiona, y responde: “Claro que sí”.

Recalca que en este tema el PAN está generando una falsa narrativa de una presunta persecución política, pero la fiscalía, dice, ha generado un buen trabajo, por lo que apoyan su ratificación.

La legisladora indica que hay trabajo coordinado y no sumisión del Congreso local hacia la Jefatura de Gobierno, pues “coincidimos con temas, la gente votó por un gobierno emanado de Morena y de diputados y diputadas que la gente eligió que estuviéramos en el Congreso para defender este proyecto, que tiene que ver con que nosotros hacemos las leyes y el gobierno las políticas para que se pueda avanzar”.

Algunos de estos temas en los que hay coincidencia, acota la morenista, es en elevar las penas contra los talamontes, y adelanta que también acompañarán la iniciativa que enviará el jefe de Gobierno, Martí Batres, para hacer obligatoria la cosecha de agua de lluvia.

De igual forma, confía en tener una relación institucional, de mucha comunicación y coordinación con la nueva presidenta de la Mesa Directiva, la panista Gabriela Salido. “Es algo muy importante para poder agilizar las sesiones y que sean productivas”, concluye.