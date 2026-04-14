La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 14 de abril se tiene prevista una marcha del Movimiento Antorchista Ciudad de México, a las 16 horas, el cual partirá del Hemiciclo a Juárez rumbo al Zócalo. Exigen una solución a la falta de vivienda que enfrentan miles de familias mexicanas y denunciar el uso inadecuado del gasto público.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se manifestarán a las 10 horas afuera de la Secretaría de Gobierno capitalina, en en Zócalo. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

La organización Va por sus Derechos protestará en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en la colonia Tlacopac. Solicitan medidas de proteccion para los animales, principalmente caballos y burros que son utilizados durante las festividades de jueves y viernes de Semana Santa.

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La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc y en el bajo puente de Rio Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, Iztacalco, donde realizarán diversas actividades culturales, artisticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

El Comité de Apoyo al Refugio Franciscano se manifestará a las 13 horas afuera de la Secretaría de Gobierno capitalina, en el Zócalo. Exigen la entrega inmediata de todos los animales del refugio a sus legítimos cuidadores y la suspensión inmediata de cualquier proceso de adopción.

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