La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 14 de marzo se tiene prevista una concentración de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación a las 11 horas, en el auditorio Agustín Ascensión Vázquez, en la colonia Centro Histórico. Realizarán una reunión organizativa por la Conferencia de las Resistencias, para trazar la ruta y la plataforma de lucha en defensa de la vida, el trabajo, la salud y la educación.

Foto: Facebook

La Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina se concentrará al mediodía, en el Hemiciclo a Juárez. Exigen un alto a la intervención imperialista en América Latina y el Medio Oriente.

La Unidad por la Defensa de los Derechos Laborales y la Dignidad Académica se manifestará al mediodía en la nueva sede de la Embajada de los Estados Unidos de América, en la colonia Irrigación. Exigen se respete el Derecho a Migrar y por la Soberanía Nacional, y para impulsar un frente amplio de resistencia contra la agresión e injerencia imperialista y en defensa de la soberanía de las naciones de América Latina y el Caribe. No se descartan afectaciones viales en la zona.

La colectiva Justicia Trans Histórica se reunirá a las 14 horas en el Kiosco Morisco, en la Colonia Santa María la Ribera. Realizarán una asamblea para acordar el plan de acción a seguir rumbo a la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans.

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El Colectivo Neon Protest se hará presente a las 15 horas, en el Palacio de Bellas Artes. Protestarán por la defensa de los derechos de los animales y la abolición total de toda explotación animal, ya sea para ropa, alimentación, investigación, entretenimiento y cría.

Activistas Defensores de los Derechos de los Animales se manifestarán a las 16 horas, en la estación Ciudad Jardín del Tren Ligero. Exigen justicia para Moni, perrita de 16 años que fue asesinada en mayo de 2024 en la alcaldía Coyoacán; así como en protesta por la decisión judicial de otorgarle suspensión provisional para evitar la prisión a la mujer de 77 años acusada de cometer tales hechos.

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El colectivo Plataforma 420 se manifestará a la 13 horas en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México. Realizarán un evento politico-cultural y una mesa informativa sobre la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

El grupo 40 días por la vida se manifestará a lo largo del día en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.

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