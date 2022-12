Este martes 20 de diciembre se prevén manifestaciones en la Ciudad de México, la primera es una “Posada por Nuestro Derecho a Una Vivienda Digna” hecha por la Comunidad Indígena Otomí, además usuarias de la marihuana piden no criminalizar su consumo.

También recuerda que debido a las fiestas decembrinas en distintas alcaldías se han colocado romerías, verbenas y pistas de hielo, lo que genera alta afluencia de personas y carga vehícular.

Manifestaciones de este martes 20 de diciembre en CDMX

Pensionados y Jubilados de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (PEJUPA)

Hora: 10:30

Lugar: Caja de Previsión de la Policía Auxiliar (CAPREPA) Dr. Lucio No. 220, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Exigen el pago de gratificación correspondiente al fin de año 2022

Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México

Hora: 11:00

Lugar: Jefatura de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Evento político cultural “Posada por Nuestro Derecho a Una Vivienda Digna”, para exigir se atienda su petición de expropiar los predios ubicados en las calles de Roma No. 18 y Londres No. 7, para destinarlos a vivienda social, avance en el proyecto de la calle Zacatecas No. 74, con el mismo fin; así como atención a sus demandas de salud, educación, alimentación, trabajo, democracia, justicia y paz

Organizaciones de apoyo: Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG, Comunidad Otomí de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes

Colectiva Feminista “Artemamis”

Hora: 17:00

Lugar: Kiosco Morisco Manuel Carpio y Dr. Atl s/n., Col. Santa María la Ribera, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Taller de bordado en pedrería y conversatorio para mamás cannábicas, por la no criminalización de las mujeres usuarias de la marihuana

Cultural

Rodada Cobijaton 2022 “Cleto nocturno, Chapulines Bikers”

Hora: 21:00 Lugar: Inicia en Heriberto Frías No. 921, Col. Del Valle Centro a la Casa Hogar Santa Inés, A. C.



