El ambiente para la mañana de este martes 27 de enero es muy frío; sin embargo, después del mediodía se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado y sin lluvia en la Ciudad de México, de acuerdo con el boletín meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Se esperan vientos de dirección variable de 19 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista es de 24°C por la tarde mientras que la mínima esperada es de 10°C durante las primeras horas del día.

De nueva cuenta, se espera que la madrugada del miércoles 28 de enero sea muy fría, sobre todo en las partes altas del sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

