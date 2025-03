“Tengo que traerlo al trabajo porque no me alcanza para que me lo cuiden”, mencionó Mariana, quien trabaja pelando cebollas en el área de subastas en la Central de Abastos (CEDA) de la alcaldía Iztapalapa.

Mariana diariamente viaja junto a su pequeño hijo de tan solo un año y medio de edad, a trabajar a la CEDA para poder conseguir el salario mínimo y poder solventar los gastos de su familia.

“La situación está difícil, tengo que traerlo al trabajo porque no tengo quien me lo cuide y sale muy caro meterlo a una guardería, apenas con lo que ganamos nos alcanza para comer.

La dirección de la Central de Abastos (CEDA) en colaboración con la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México comenzaron a implementar un programa para la erradicación del trabajo infantil.

Madres llevan a sus hijos a trabajar en la Central de Abastos; autoridades buscan erradicar el trabajo infantil. Foto: Juan Carlos Williams

“Hay infantes trabajando en la Central de Abasto, tenemos migrantes trabajando, y tenemos muchas personas que llevan muchos años laborando sin ningún tipo de seguridad, principalmente personas adultas mayores, por lo que trabajaremos en erradicar esas condiciones”, explicó Inés Gonzáles Nicolás, secretaria de la Secretaría del Trabajo y fomento al Empleo.

En un recorrido realizado por autoridades capitalinas en el área de Subastas de la CEDA en la alcaldía Iztapalapa, se mencionó el proyecto para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan al interior del mercado más grande de Latinoamérica.

“Llevamos un diagnóstico integral para los trabajadores, tenemos un aproximado de 30 niños que acompañan y en algunas ocasiones trabajan en el área de subastas del CEDA”, dijo Mónica Pacheco, coordinadora de la Central de Abastos de la Ciudad de México.

En el plan integral pretende una colaboración interinstitucional entre la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Publica de la Ciudad de México para auxiliar a los infantes que se encuentran en la CEDA.





