Colectivos de madres buscadoras se manifestaron por segunda ocasión en un partido de fútbol en el Estadio de la Ciudad de México, en lo que va de la Copa Mundial de Fútbol 2026, en una protesta que estuvo interrumpida por bloqueos de la Policía capitalina, pero después les permitieron el paso hacia el Coloso de Santa Úrsula.

Los colectivos de buscadoras llegaron a la estación Textitlán del Tren Ligero, donde comenzaron a denunciar la situación de desapariciones en el país.

Entre gritos de “México campeón en desaparición” y “Únete, únete, que tú hijo puede ser”, los manifestantes cargaron mantas con los rostros de sus seres queridos desaparecidos, previo al partido entre México y Chequia.

Las madres buscadoras avanzaron por un puente peatonal para dirigirse al Coloso de Santa Úrsula; sin embargo, funcionarios del gobierno capitalino, encabezados por el subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, Juan José García, impidieron el paso de los medios de comunicación para seguir al contingente. La madre buscadora Yoltzi Martínez también quedó entre el cerco de los uniformados.

Colectivos colocaron una camiseta con la frase “Hasta encontrarles +133 mil” al ajolote. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

El subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno dijo que la prohibición se acordó con algunas de las madres buscadoras en una reunión realizada el martes 23 de junio.

Una de las integrantes del colectivo dijo bajo anonimato, que la reunión con autoridades estuvo encabezada por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y en ella estuvieron presentes solo cuatro familias de buscadoras, además de que no se habló del acceso de los medios de comunicación.

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Al llegar al perímetro del despliegue policíaco en el recinto deportivo, las madres se siguieron manifestando de manera pacífica. Las comparsas que estaban en el perímetro del estadio, en la alcaldía Coyoacán, guardaron silencio a la llegada de los colectivos.

Al igual que en el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol, la manifestación llegó hasta el Circuito Azteca, donde un bloque de policías de la SSC las esperaba.

“El gobierno no nos hace caso, en las fiscalías no hacen nada, y los jóvenes son las víctimas, en la fiscalía me dijeron ‘se fue de parranda’, ‘los jóvenes andan muy locos’, y eso no puede ser. ¿Y nuestros familiares?", dijo Antonia Zamora, madre de Vianey Berenice, desparecida en 2016 en la alcaldía Venustiano Carranza.

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Las manifestantes colocaron una camiseta de la Selección Nacional con la frase "Hasta encontrarles +133 mil" al ajolote instalado en el estadio.

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