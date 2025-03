El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, anunció que enviará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para quitarle a las alcaldías las atribuciones en materia de construcción.

Detalló que actualmente las alcaldías realizan ocho trámites en la materia: manifestación y terminación de obra, uso y ocupación, demolición, licencias especiales de excavación, instalaciones especiales, avisos por obras menores y alineamientos, y que con esta reforma ahora todas estos trámites pasarían al gobierno central.

“No estoy deslindando responsabilidades, siempre y sencillamente estoy revolucionando y que se acaben los tiempos donde digamos ‘no nos toca’, donde se acaben los tiempos donde digamos, ‘no me corresponde, no es mi atribución’. Donde yo le regreso al Gobierno y le pido que el Gobierno tome estas atribuciones de las construcciones para que yo desde la alcaldía acompañe al gobierno en fiscalizar, en ayudar, en coayudar, en estar al pendiente con todo esto”, sostuvo.

Cuestionado sobre si esta medida es para desterrar por completo el “fantasma” del llamado Cártel Inmobiliario en la demarcación, aseguró que no vive del pasado y que busca generar certidumbre con este tipo de propuestas.

“No hablo de fantasmas y mucho menos porque la gente me dio más del 70% de la votación, por lo que sí tengo que hacer es dar hechos y resultados, el camino es para adelante y no echarme para atrás porque si vivo del pasado, ¡imagínense! No haríamos nada, mi intención es cumplir con los vecinos”, aseveró.

Luis Mendoza también adelantó que enviará otra propuesta para prohibir la construcción, por cinco años, en un predio en donde se haya hecho tala de árboles, sin autorización, al interior o exterior del mismo.

Por último, anunció la puesta en marcha de un micrositio para que todas las personas puedan conocer la información de todas las obras que se realizan en la demarcación.

“Generar en la página de internet de la alcaldía Benito Juárez un micrositio en el cual, con un clic pueda acceder el vecino a saber qué es lo que está pasando enfrente, al lado, arriba, abajo de su vivienda, quién está construyendo, por qué, quién es, esa es la parte donde estamos generando acceso más fácil para que los vecinos tengan en tiempo real lo que sucede. El objetivo es mantener informados a las vecinas y vecinos de lo que van a construir en Benito Juárez”, expuso.





