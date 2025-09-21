En el marco de los 46 años de Locatel, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que durante su administración se han atendido a más de 5 millones de personas.

"Con 46 años al servicio de la ciudadanía, Locatel evoluciona para estar aún más cerca de ti. De octubre de 2024 a agosto de 2025 hemos brindado atención a más de 5 millones de personas", indicó en X.

La mandataria señaló que, de octubre de 2024 a septiembre de 2025 se han atendido a 5 millones 236 mil 852 personas. "Servicios atendidos en 11 meses".

Agregó que se han canalizado 743 mil 963 folios SUAC. Además de 117 mil 422 personas con soporte en trámites digitales.

Mientras que 17 mil 201 mujeres han sido asesoradas mediante la línea mujeres.

Concluyó que ahora, con su chatbot en WhatsApp, la atención será más rápida, inmediata y disponible todos los días del año". WhatsApp: 55 5658 1111. Número: *0311

