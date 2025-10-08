Locatarios del Mercado de Sonora marcharon a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México para protestar en contra de una iniciativa que plantea prohibir la exhibición física de animales para su venta.

Algunos de ellos iban vestidos de botargas, y otros portaban mantas y pancartas en donde solicitan que se les siga permitiendo la venta física de animales sin ninguna restricción.

Marcharon desde el Mercado de Sonora hasta el cruce de las calles de Donceles y Allende, en la colonia Centro, donde mantiene un bloqueo, que es amenizado por una batucada.

Hace unos días, diputados locales del PVEM presentaron una iniciática para prohibir la exhibición física de animales para su venta en establecimientos mercantiles, dentro de los que se incluyen domésticos, silvestres, de granja o de cualquier especie. Esta venta únicamente se permitiría por medios remotos.

Dentro de las instalaciones del Congreso capitalino se realizó un foro para regular la exhibición física de animales en venta en donde animalistas y criadores exponen sus puntos de vista a favor y en contra de la iniciativa en comento.

Asimismo, ayer Instituto de Investigación en Conservación y Desarrollo del Bienestar Integral Animal, A.C, emitió una opinión en donde señala que la iniciativa planteada por los diputados locales del Verde carece de un Análisis de Impacto Regulatorio que estime costos de adecuación, efectos en el empleo y, sobre todo, la capacidad institucional para fiscalizar la venta remota.

“Se presupone, sin evidencia suficiente, que la venta remota es más ética y segura. Por el contrario, la experiencia internacional muestra que trasladar todas las transacciones a canales digitales desplaza la oferta hacia circuitos clandestinos -tanguis, bodegas, mensajería informal o redes sociales— donde el control de la autoridad es limitado y el bienestar animal difícilmente verificable. Esta dinámica incrementa la informalidad y dificulta la rendición de cuentas frente a casos de maltrato”, añaden en su observación.

