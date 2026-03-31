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La mañana de este martes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que las lluvias registradas en la Ciudad de México han provocado la implementación de marcha de seguridad en diversas líneas de la red.

A través de sus redes sociales, el organismo detalló que esta medida se aplica en las Líneas 2, 3, 4, 8, 9, 12, A y B, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios ante las condiciones climáticas.

El STC explicó que, debido a la persistencia de las precipitaciones, el avance de los trenes es lento, por lo que exhortó a los pasajeros a tomar previsiones y considerar mayores tiempos de traslado.

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