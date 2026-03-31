La mañana de este martes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que las lluvias registradas en la Ciudad de México han provocado la implementación de marcha de seguridad en diversas líneas de la red.

A través de sus redes sociales, el organismo detalló que esta medida se aplica en las Líneas 2, 3, 4, 8, 9, 12, A y B, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios ante las condiciones climáticas.

El STC explicó que, debido a la persistencia de las precipitaciones, el avance de los trenes es lento, por lo que exhortó a los pasajeros a tomar previsiones y considerar mayores tiempos de traslado.

Lee también Hace 30 años se planeaba que el Metro cubriera la zona metropolitana

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL