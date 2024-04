El intenso calor dio tregua. Después de varias semanas con días despejados y temperaturas superiores a los 30 grados, este viernes se registró lluvia en el Valle de México.

Decenas de personas, la mayoría vestida con ropa ligera, aprovecharon la lluvia que alrededor de las 17:00 horas cayó en la zona Centro, para refrescarse.

“Sabe a gloria porque nos refresca y además vamos a tener un poco más de agua. Se siente muy padre, se van a llenar las presas”, expresó una mujer que caminaba por avenida Juárez.

La lluvia se combinó con un tenue viento. “Bastante bueno, aunque cuando acabe la lluvia se va a sentir otra vez el calor, siempre pasa. Está muy rica la lluvia para refrescarse”, dijo Ángeles Martínez.

Algunas personas sacaron sombrillas e impermeables para protegerse. Luego de unos 50 minutos, la llovizna paró en el centro de la Ciudad de México.

Debido a las ráfagas de viento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó la caída de una rama en la colonia Consejo Agrarista Mexicano, en la alcaldía Iztapalapa.

Para este sábado fue activada alerta amarilla en 12 demarcaciones por temperaturas de entre 20 y 30 grados.

En el Estado de México también se registró lluvia, en algunas zonas con mayor intensidad, como en Tepotzotlán, donde los visitantes corrieron a comprar sombrillas o impermeables improvisados con bolsas de plástico para cubrirse.

La fuerza del agua derribó lonas y obligó a restauranteros a bajar las cortinas para evitar que los comensales se mojaran.

Una pareja optó por no correr, no taparse y caminar por toda la plaza, terminando empapados y señalaron: “Pues ya no nos quedó de otra, ya estamos mojados. ¿Qué más da?”.

También se registraron lluvia y fuertes vientos en municipios como Coacalco y Ecatepec.