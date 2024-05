Ante la alerta por el aumento de casos importados de sarampión en la Ciudad de México, especialistas recordaron a la población la importancia de actualizar sus esquemas de vacunación, no sólo en menores de edad, sino también en adultos que los tengan incompletos.

Jorge Baruch Díaz, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, señaló que en la Ciudad de México, al ser el lugar del país con más interconectividad, existe mayor probabilidad de que personas que hayan viajado al extranjero y que no cuenten con esquemas de vacunación completos se contagien y, luego, regresen al país y aquí desarrollen la enfermedad y puedan contagiar a otras que tengan incompleto su esquema de vacunación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el especialista explicó que si bien el sarampión es una enfermedad que se erradicó de México gracias a las campañas de vacunación que se articularon desde los años 60, con cifras de inmunización importantes, que permitieron eliminar el sarampión dentro la circulación nacional, esto no ha sucedido ni en Europa, África o Asia, puntualizó.

Ante esto, recordó que es importante que se mantenga una cobertura de personas vacunadas de 95% o 96% para lograr que no haya una reintroducción de la enfermedad.

El especialista resaltó que el llamado a vacunarse no es exclusivo para menores de cinco años, sino también a jóvenes y adultos a contar con esquemas completos, toda vez que uno de los casos importados que se reportó recientemente se trató de un menor que posteriormente contagió a una persona de entre 20 y 30 años y a otra en edad entre los 40 y 50 años.

Por separado, Carlos Alberto Pantoja, epidemiólogo del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló a esta casa editorial que generalmente los brotes de sarampión son muy rápidos y grandes, por lo que el aviso de hace unos días no significa que haya un problema muy grave ni un brote muy importante, sino que se trata de algo más general, sin que esto amerite bajar la guardia.

“Por lo pronto, el comportamiento de los casos no permitiría pensar en que tenemos una población susceptible suficientemente grande para iniciar un evento muy grande (de contagios)”, señaló.

Baja vacunación

“Sólo vienen algunas personas, no todas. Como no tienes el conocimiento de la enfermedad, no vienen muchos”, externó Alejandra, enfermera del Centro de Salud Dr. Manuel Domínguez sobre el número de personas que acude a vacunarse contra el sarampión.

Según Alejandra, el número de personas que acude al centro de salud en la colonia Tabacalera a vacunarse puede variar, pero oscila entre los cinco a 10 por semana y explicó que en su mayoría son adolescentes de entre 15 y 18 años.

La Secretaría de Salud capitalina llamó a los ciudadanos a vacunarse contra el sarampión luego de que el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiólogos y Emergentes de la UNAM, informara que el número de casos de sarampión ha aumentado en las últimas semanas.