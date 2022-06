Llama Higinio Martínez a construir consenso texcocano rumbo a 2023

El senador Higinio Martínez llamó a Delfina Gómez y a Horacio Duarte a construir un consenso entre los tres texcocanos rumbo a 2023 que genere unidad y sea tomado en cuenta por la dirigencia nacional, porque él no está dispuesto ni tiene la intención de competir con sus dos amigos.

"Hago el llamado porque sé que podemos lograr el consenso, porque de mi lado no existe obsesión por ocupar este cargo. Es lo mínimo que le pido a mis dirigentes nacionales y a Mario Delgado. No me pongan a competir contra quien no deben competir; déjenme, en todo caso si así lo quieren ver, echarme un tiro pero contra los priistas, contra ellos si hay tiro. No hay con mis amigos y compañeros, y si es con el PRI, les aseguro que lo ganamos", dijo.

Ante miles de integrantes de la organización Mexiquenses de Corazón, que abarrotaron las principales calles del Centro Histórico de Toluca, frente al Palacio de Gobiemo, Higinio Martínez reiteró que, después de 47 años de estar en la vida pública, política y partidista, puede o no ocupar el cargo que se disputará en 2023 por que no tiene esa obsesión.

Pero demandó que se cuide cuidadosamente el proceso de selección y sean los mexiquenses de Morena quienes, basados en el conocimiento de la realidad, tomen la decisión, al refrendar que a estas alturas cortar ilusiones en flor puede derivar en consecuencias imprevisibles. "Así no se trabaja la llegada a este Palacio de Gobierno”.



"Reitero mi convicción de que tenemos todas las herramientas intelectuales, morales, materiales y humanas para encabezar el reto que significa transformar la vida del Estado de México", aseveró.

Y sostuvo que no tiene una vulgar ambición, pero toda esta esta gente que ya acudió a la plaza de Texcoco, a Toluca, a otros muchos municipios y la que acudirá la próxima semana a la Ciudad de México a manifestarse en su apoyo le da la fortaleza moral y autoridad política para "demandar que se revise cuidadosamente del proceso de selección".

Al acudir como invitado a la convención de México de Corazón, Martínez Miranda respondió al anunció que desde la Plaza Morelos hizo el dirigente nacional Mario Delgado, de que en un mes se definirá al coordinador de los trabajos en el Estado de México.

Por eso, la invitación a que, como en muchas ocasiones, se sienten a abonar a un consenso.

Entre gritos de "Higinio gobernador", propuso un procedimiento para resolver quién deberá encabezar el proyecto en 2023: primero, no se debe generar un problema con la designación y él no será parte de ninguno.

Segundo, es obligación de todo dirigente que se precie de serlo buscar los consensos y por ello invita a Horacio Duarte y a Delfina Gómez a abonar a dicho consenso.

