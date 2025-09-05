El Sistema de Transporte Colectivo informó que por falla eléctrica, la línea B opera de Buenavista a Múzquiz.

El Metro indicó que no hay servicio de trenes de Múzquiz a Ciudad Azteca.

“Personal del sistema labora para normalizar la operación lo antes posible”, indicó.

Son cuatro estaciones las que no operan: Ecatepec, Olímpica, Plaza Aragón y Ciudad Azteca.

