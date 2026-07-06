Tras la muerte de cuatro personas en la celebración posterior al partido del pasado 30 de junio, este domingo, el Gobierno capitalino aplicó filtros de seguridad más estrictos para ingresar a las inmediaciones del Ángel de la Independencia por el partido entre las selecciones de México e Inglaterra, con lo que limitó el ingreso de aficionados.

Desde las primeras horas del domingo se instalaron vallas en las calles de la Zona Rosa que rodean al Ángel, así como vallas en las glorietas de la Diana Cazadora y del Ahuehuete en los que policías capitalinos revisaron mochilas y bolsas de los asistentes para evitar que ingresaran con bebidas alcohólicas, botellas de vidrio u objetos punzocortantes.

Aunque por la mañana se vio a decenas de aficionados echando espuma y confeti en las inmediaciones de Reforma, por la tarde se impedía el ingreso con latas de cerveza, por lo que se pidió a los aficionados terminarse el contenido del envase en la zona exterior al filtro antes de ingresar.

En el Ángel de la Independencia se dejaron amplios espacios libres entre los asistentes. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

El Gobierno de la Ciudad de México anunció el despliegue de 14 mil servidores públicos: 6 mil policías y 8 mil funcionarios.

A casi dos horas del inicio del partido, en el filtro ubicado en la glorieta del Ahuehuete, personal de Seguridad informó a la población que ya no se podía ingresar al perímetro del Ángel de la Independencia. No obstante, minutos después se reabrió el acceso y se reanudaron las revisiones que se mantuvieron hasta pasadas las 18:00 horas.

Alrededor de las 16:30 horas, en las pantallas que rodeaban al Ángel se avisó que este punto ya se encontraba lleno, por lo que pidieron a la población acudir a otros.

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Policías revisaron las pertenencias de los asistentes para que no ingresaran bebidas alcohólicas. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

En esta zona también se pudo observar que se dejaron amplios espacios libres de personas, a diferencia de los festejos anteriores donde la multitud rodeaba la columna del Ángel.

El acceso en la glorieta del Ahuehuete se mantuvo abierto todavía más tiempo. Cerca de las 18:00 horas se cerró el acceso de la glorieta de la Diana Cazadora y de las calles Florencia, Amberes, Génova y Niza.

Aficionados que se concentraron en la glorieta del Ahuehuete lograron romper el cerco de acceso, lo que llevó a policías a formar una valla para ordenar el ingreso.

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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó sobre el cierre escalonado de las estaciones Insurgentes, Sevilla y Cuauhtémoc de la Línea 1 del Metro.

A diferencia de las concentraciones que se realizaron en Paseo de la Reforma en los partidos anteriores de la Selección Mexicana, la avenida lució con más presencia de elementos policiacos, ambulancias y personal de Gobierno que portaba bolsas para recolectar los desechos.

En los cercos instalados en Paseo de la Reforma en sus cruces con la avenida Insurgentes y la glorieta del Ahuehuete, los policías no dejaban acceder con bebidas alcohólicas, paraguas, ni con botes de espuma, por lo que los aficionados optaron por vaciarlos en la entrada, dejando pintado de blanco el lugar. Con información de Fabián Evaristo.

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