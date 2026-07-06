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Javier llegó a la Plaza de la Constitución desde las 12:30 horas portando una máscara de luchador, para representar esa tradición mexicana, así como una bandera con la frase que se ha hecho popular: ¿Y si sí?
A pesar de la intensa lluvia que se desató durante la tarde, los aficionados sacaron paraguas e impermeables para cubrirse del agua. Incluso se interrumpió durante 15 minutos la transmisión del partido previo entre Brasil y Noruega.
Quienes no tuvieron la oportunidad de cubrirse permanecieron escurriendo con su ropa mojada, pero con el ánimo de ver el encuentro de la Selección Nacional.
Desde las 15:00 horas las autoridades capitalinas informaron el lleno total de la Plaza de la Constitución. En tanto, los asistentes sufrieron una odisea para moverse de un lado a otro, ya que la movilidad fue prácticamente de hombro con hombro, sobre todo en zonas de alta concentración como los stands o los sanitarios.
Aunque se retrasó el partido hasta las 19:00 horas, la gente no perdió su lugar ni el ánimo por ver el juego.
Cientos de aficionados que no lograron entrar al Zócalo capitalino o al Ángel de la Independencia disfrutaron de la transmisión del partido en las pantallas colocadas sobre avenida Juárez.
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El ánimo no decayó y las porras cada vez eran más fuertes. Los baños de espuma no faltaron y más de uno terminó con la cara o el cabello completamente blanco.
En calles aledañas al Zócalo capitalino se observó a algunas personas consumiendo cerveza en latas a pesar de la ley seca impuesta por las autoridades locales en este perímetro.
Los locales de comida lucían a reventar, mientras que los demás establecimientos estaban vacíos. Algunos cantinas sobre Donceles estaban con las cortinas abajo, pero se permitía el acceso a las y los aficionados.
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