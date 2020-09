Liman asperezas con López-Gatell

Todo parece indicar que el Gobierno capitalino zanjó las diferencias que en algún momento sostuvo con el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, por el manejo de la pandemia del coronavirus. Ayer, la jefa de Gobierno le hizo un reconocimiento público por la labor realizada y el apoyo que brindó a la Ciudad. Sin embargo, no hay que olvidar que don Hugo no estuvo de acuerdo con la realización de las pruebas masivas para detectar nuevos casos. Incluso ahora la apuesta de la administración es aplicar 6 mil pruebas diarias. ¿Será una verdadera reconciliación o una pragmática decisión política?

En redes tunden a Layda Sansores

A quien no le fue nada bien con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue a la alcaldesa en Álvaro Obregón, Layda Sansores, pero en las redes sociales. Parece que a los cibernautas no les cayó nada bien el discurso plagado de odas y reconocimientos al Mandatario federal, por lo que le ha caído una lluvia de comentarios y críticas. Incluso comentan que doña Layda, con sus palabras, buscó amarrar su candidatura para el estado de Campeche, donde es originaria. Sin embargo, los cercanos a su equipo aseguran que la alcaldesa no necesitaba amarrar nada, pues tiene desde hace tiempo la bendición presidencial para buscar la gubernatura. Pero tuit dado Dios no lo quita.

Un alcalde en modo campaña

El alcalde panista de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, ya anda en modo electoral. En la celebración virtual del 81 aniversario del blanquiazul manifestó que si hacen las cosas bien, tienen amplias posibilidades de recuperar muchos municipios y espacios en el Congreso del Estado de México. Dijo que ya llevan un año trabajando en la materia, pero advirtió la necesidad de sacar las candidaturas en unidad para evitar un nuevo tropezón en 2021. Obviamente, don Enrique no dejó pasar la oportunidad de recalcar que buscará la candidatura al gobierno local.