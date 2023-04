Luego de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum , compartiera una foto en su cuenta de Twitter junto al especialista en moda, Edy Smol , la senadora Lilly Téllez criticó el hecho y dijo que en su gobierno no habrá payasadas , a lo que el fashionista respondió que ella no va a tener gobierno.

“Señora @LillyTellez en

Señora @LillyTellez en

“su gobierno” no habrá payasadas simplemente porque usted NO va a tener gobierno,guarde el tweet,se acuerda de mi,quien se mete,se burla del peso corporal de los mexicanos no podría aspirar a ser Presidenta.



Usted no le llega a los talones a @Claudiashein — (@EdySmol) December 1, 2022

En mi gobierno habrá seriedad, no payasadas: Lilly Téllez

En mi gobierno habrá seriedad, no payasadas.



Daremos paso a la razón y a la ciencia; no se rebajará la administración pública a propaganda electorera de circo.



No hay tiempo que perder ante los graves problemas de los ciudadanos. https://t.co/9cwLolcoMi — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 30, 2022

Este miércoles, la jefa de Gobierno capitalino difundió su encuentro con el gurú de la moda y reveló que habaron "del amor como parte fundamental de la vida y las acciones diarias".Por su parte, el famoso fashionista, compartió un mensaje después de su reunión con la funcionaria. En su tuit, Smol describió el encuentro como algo hermoso, así como calificó a Claudia Sheinbaum como “una dama de valor y valores”.“Ha sido hermoso conocer a una dama de valor y valores, con un amor profundo por el prójimo y por México, me impresionó la calidez, el análisis y su claridad, sin duda estamos listos para tener una Presidenta de la talla de alma y profesionalismo, compromiso de Claudia Sheinbaum”.Por lo anterior, Lilly Téllez criticó la reunión y dijo que en su gobierno no habrá “payasadas”, además aseguró que darán paso a la razón y la ciencia.“No se rebajará la administración pública a propaganda electorera de circo. No hay tiempo que perder ante los graves problemas de los ciudadanos”, explicó la senadora panista.