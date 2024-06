Al hacer la segunda entrega de recursos correspondientes a 2024 a las mujeres beneficiarias del apoyo social “Tarjeta Aliada”, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, se declaró satisfecha del trabajo que ha realizado durante su gestión a favor de las mujeres, quienes, dijo, siempre serán su motivo de vida.

“A mí, este es uno de los programas que me deja una de las mayores satisfacciones; yo este programa me lo llevo en el corazón, porque escuché de muchas mujeres como ustedes la diferencia que hacía en su vida. Yo me voy con la satisfacción de haber implementado este programa que apoya a muchas mujeres y que sé que a ustedes les fue de enorme ayuda, eso se los quiero decir, por eso estoy aquí y por eso puedo venir a darles la cara; porque yo por las mujeres de Álvaro Obregón sí trabajé”, dijo.

Afirmó que existen “miles de historias” de mujeres que han recibido la Tarjeta Aliada en las que relatan cómo este apoyo les cambió la vida y afirmó que sólo cuando se oyen las historias de cada una, se ve la parte humana del programa.

“Eso es lo que quise siempre, más que cifras, más que números, tener un programa que contribuyó a mejorar su vida, a mejorar su ánimo, hacerlas sentir mejor, hacerlas sentir más independientes, hacerlas sentir más fuertes y eso es lo más importante”.

Aseguró que este apoyo no solo ayudó a las mujeres a sacar adelante económicamente a su familia, sino que fue factor determinante para alejarse de círculos de violencia y ser libres, autónomas y empoderadas.

En un comunicado, la alcaldía precisó que durante la gestión de Lía Limón casi 40 mil mujeres fueron atendidas con los distintos programas que integraron su política integral de género: Tarjeta Aliada, Contacto Mujer, Estancias Infantiles, Puntos Violeta y la Línea Aliada.

