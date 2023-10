A seis días del que será su quinto y último Informe de Gobierno, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, afirma que respetará el método que defina la alianza, pero plantea que quienes aspiran a encabezar el Frente Amplio Opositor en la Ciudad de México deben tener tres características: competividad, resultados y el compromiso de que si no quedan seleccionados se quedarán a defender el proyecto opositor.

Dice que la oposición en la CDMX goza de cabal salud y está viva.

Luego de hacer un corte de caja de su gestión, donde destaca como principales logros la baja de inseguridad con Blindar BJ y los programas sociales, Taboada afirma a El UNIVERSAL no sentirse “ni más perseguido ni más víctima que cualquier otro ciudadano de esta Ciudad” en la búsqueda por acceder a justicia, ante las acusaciones de la fiscalía capitalina por el tema inmobiliario.

¿Cuáles han sido los principales retos a los que se ha enfrentado en estos años de administración?

—Primero, el ser oposición, que en esta Ciudad terminó siendo un deporte extremo. Una oposición que dio resultados, una oposición que se sobrepuso a políticas restrictivas, de castigo, por pensar diferente.

Recuerda que en la pandemia por Covid estuvo a favor de que los restaurantes abrieran y el gobierno los perjudicó con clausuras. Describe que hubo persecución presupuestal como alcalde de oposición.

“Me parece que este gobierno tuvo elementos muy diferenciados entre los alcaldes de oposición con las alcaldías de Morena”.

Indica que no se siente “ni más perseguido ni menos perdido que las víctimas de esta Ciudad”, y señala que se debe poner la mirada no sólo en los perseguidos, sino en la impunidad que hay en este gobierno que no soluciona las demandas ciudadanas.

Sobre los señalamientos de la fiscalía capitalina de que está presuntamente involucrado en irregularidades inmobiliarias, Taboada reitera que llevan un año y medio intentando construir algo en su contra y no lo han logrado, pues él ha presentado pruebas.

Revira que si hay un cártel inmobiliario está en el gobierno capitalino, porque si no es desde ahí, no se mueve nada en uso de suelo, verificaciones o pago de impuestos.

De cara al proceso de 2024, Taboada comenta que no va a perder un solo minuto del próximo proceso electoral, pues tiene a su equipo jurídico atendiendo cualquier asunto y “voy a seguir adelante. No tengo temor, que lo he dicho: esta Ciudad lo que necesita es justicia. Justicia para todos. No tengo temor, encabezo muchas de las encuestas como la opción de la oposición, para quitarle la Ciudad a Morena”.

En lo que respecta al proceso interno, el edil panista dice que respetará el método que las dirigencias determinen y plantea que quien busque esa nominación cumpla con tres características: “competitividad, resultados y un compromiso de quienes estamos levantando la mano como opción para que este frente sea una realidad en la ciudad, que de no ser seleccionados nos quedemos a defender el proyecto opositor de esta Ciudad”.

¿Considera que los otros aspirantes cumplen con las tres características que menciona?

—Yo no descarto a nadie. Yo creo que si hoy en día hay una intención de muchos opositores, como yo, de levantar la mano y querer encabezar la alianza en la Ciudad de México, es por una razón. Que la alianza es muy competitiva en la Ciudad de México y que al haber tantas personas que levantan la mano quiere decir que, entonces, la oposición en la ciudad goza de cabal salud. La oposición en la ciudad está viva, y esa oposición en la ciudad quiere y busca tener resultados.

¿Confía en los resultados, quede quien quede en la oposición?

—Soy opositor por definición, llevo 20 años de mi vida dedicándome a esto y he sido un opositor responsable de la capital. Por supuesto, no voy a poner por encima del proyecto absolutamente nada. Si soy, voy a ganar esta Ciudad, y si no soy, voy ayudar a ganar esta Ciudad.