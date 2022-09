La Miguel Hidalgo inaugura torneo de futbol infantil para alejar a los niños de ambientes negativos

El alcalde Mauricio Tabe inauguró el ‘Mundialito MH’, un torneo de futbol en donde 32 equipos conformados por niñas y niños de la demarcación pondrán en práctica sus habilidades futbolísticas.

Tabe sostuvo que estas actividades coadyuvan para alejar a las nuevas generaciones de un ambiente negativo e introducirlos en un mundo más saludable, tanto física como mentalmente.

“Para Miguel Hidalgo, la paz es sinónimo de justicia, acabar con la violencia, con el odio, con todo lo que divide al mundo, es lo que nos inspira y lo que nos mueve todos los días a trabajar y a través del deporte ser mejores personas”, expresó.

Samuel Delgado, presidente de la Organización Mundial de la Paz, destacó que la inauguración se dé justo el Día Internacional de la Paz, por lo que consideró un honor ser parte de la organización de este torneo.

“Qué mejor llevarlo con el deporte que une a todos en el mundo, el deporte que quita las barreras, el deporte donde no hay raza, no hay color, no hay racismo, el deporte de unión”, expresó.

Las sedes del ‘Mundialito MH’ serán el Plan Sexenal y el Deportivo José María Morelos y Pavón. Este torneo contará con la participación del exarbitro Felipe Ramos Rizo, quien estará con su escuela de árbitros.

Asimismo, el exarbitro confió en que algún día alguno de los participantes de este ‘Mundialito MH’ pueda asistir a un mundial, tal y como él lo hizo hace 20 años.

En el evento estuvieron presentes los embajadores en México de Uruguay y Bangladesh, quienes coincidieron que todas las acciones y políticas públicas que involucren a la niñez serán benéficas pues ellas y ellos son la proyección de la humanidad.

También acudió la diputada local, Gabriela Salido, y representantes de Comex, Bedoyecta, Sporade y Tetra Pack, empresas que también participan en la organización del ‘Mundialito MH’.

