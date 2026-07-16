Lo que parecía ser el final de una jornada laboral terminó convertido en una pesadilla.

Al regresar a su casa en la colonia La Pastora, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Jesús Ignacio abrió la puerta de su domicilio y encontró a su esposa, Elizabeth, de 54 años, y a su suegra Ana, de 75 años de edad, sin vida y con huellas de violencia en el cuerpo.

El hombre descubrió que su hijo Eduardo, de 23 años, permanecía dentro de la vivienda. El joven declaró que su madre intentó atacarlo con un cuchillo, él subió a su habitación, tomó un bate con púas y atacó tanto a su madre como a su abuela hasta privarlas de la vida.

El sitio fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes detuvieron en el lugar a Eduardo y lo trasladaron al Ministerio Público, mientras peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio y siguen en desarrollo las diligencias para esclarecer los hechos.

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