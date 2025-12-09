La mañana del martes 9 de diciembre de 2025, un hombre de aproximadamente 25 años fue asesinado a balazos en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona escucharon varias detonaciones de arma de fuego sobre la vía pública, en la Central de Plomeros, número 378, casi en el cruce con Avenida Circunvalación. Al salir, encontraron a un joven tendido sobre la cinta asfáltica junto a un motopatín eléctrico.

Testigos dijeron desconocer el móvil de la agresión y señalaron únicamente que los presuntos atacantes huyeron a bordo de una motocicleta.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como personal médico de una ambulancia del ERUM, quienes valoraron a la víctima y confirmaron la ausencia de signos vitales por lesiones producidas por disparo de arma de fuego, principalmente en el rostro y el brazo izquierdo.

El área fue acordonada y el cuerpo cubierto con una sábana mientras se notificaba a la Coordinación Territorial correspondiente. Más tarde, peritos acudieron al sitio para realizar el procesamiento de la escena y recabar indicios que permitan avanzar en la investigación.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

