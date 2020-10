La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que fue extraño el robo de los medicamentos oncológicos que se registró la semana pasada en una bodega en la alcaldía Iztapalapa, pues había medicamentos de mayor valor.

"Obviamente por el valor, curiosamente ahí, en esa bodega, había muchos medicamentos de distinto tipo, entraron tráileres a la bodega y no se robaron todos los medicamentos, se robaron específicamente los medicamentos oncológicos y algunos otros, porque había otros medicamentos que no se robaron que también tienen mucho valor.



“Yo digo los hechos, que cada quien saque sus conclusiones, no quiero decir nada adicional para no poner el riesgo la investigación", dijo.

De acuerdo con la alerta sanitaria de Cofepris, un total de 37 mil 956 piezas fueron sustraídas de las instalaciones de la empresa Novag Infancia S.A. de C.V. en la Ciudad de México.

El robo de los fármacos fabricados por el Laboratorio Kemex S.A. ocurrió el 7 de octubre, y se trata de presentaciones de daunorubicina, fluorouracilo, oxaliplatino, dacarbacina, mitomicinas, etoposido, idarubicina, ciclofosfamida y epirubicina, los cuales cuentan con registro sanitario.

#AlertaSanitariaCofepris. LA COFEPRIS INFORMA SOBRE EL ROBO DE PRODUCTOS A LA EMPRESA NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V. ➡️ https://t.co/cDsN1wobpY https://t.co/BE8Uk3jmgZ pic.twitter.com/TIiWwolWVq — COFEPRIS (@COFEPRIS) October 10, 2020

lr/hm