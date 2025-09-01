La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez dio a conocer los pormenores de una portada floral que se creó en la demarcación para recibir “a la nueva temporada” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual se colocó en la entrada del inmueble para recibir a los nuevos ministros que integran el máximo órgano de justicia del país a partir de este 1 de septiembre.

“Con mucho entusiasmo vemos abrirse las puertas para la entrada de una cosmovisión distinta en la aplicación de justicia, esa que no excluya nunca más a nuestros pueblos, barrios originarios, a nuestras lenguas, a la relación sana y respetuosa con la madre tierra”, escribió la alcaldesa en su cuenta de X.

La edil publicó un video en el que se aprecia a personas realizando los arreglos florales para el portal que lleva la frase “hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo”.

Lee también Intentó ingresar marihuana al Reclusorio Oriente; mujer de 51 años es detenida con 121 gramos ocultos en su ropa interior

En una tarjeta informativa, la alcaldía precisó que este portal consta de un círculo en el centro que simboliza la mesa redonda donde expondrán los puntos de vista de los miembros de la SCJN.

Las flores amarillas en forma de cruz representan los cuatro puntos cardinales por los que se van a guiar los miembros de la Corte.

Hoy la portada floral que hicimos en Iztapalapa recibe a la nueva temporada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con mucho entusiasmo vemos abrirse las puertas para la entrada de una cosmovisión distinta en la aplicación de justicia, esa que no excluya nunca más a… pic.twitter.com/XkdxxbPc1K — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) September 1, 2025

Los caracoles alrededor del círculo del centro simbolizan los diálogos que ponen en la mesa redonda; cada caracol es de diferente color ya que cada diálogo expone un acuerdo diferente.

Lee también Iztapalapa celebra la Feria de la Enchilada; sabores tradicionales y secretos familiares conquistan paladares

Los caracoles que se colocaron arriba de los abanicos representan cuando la Suprema Corte de Justicia logra un acuerdo y lo comunica al pueblo, mientras que los abanicos a los costados son arcoíris que representan al pueblo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv