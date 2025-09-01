Más Información
La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez dio a conocer los pormenores de una portada floral que se creó en la demarcación para recibir “a la nueva temporada” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual se colocó en la entrada del inmueble para recibir a los nuevos ministros que integran el máximo órgano de justicia del país a partir de este 1 de septiembre.
“Con mucho entusiasmo vemos abrirse las puertas para la entrada de una cosmovisión distinta en la aplicación de justicia, esa que no excluya nunca más a nuestros pueblos, barrios originarios, a nuestras lenguas, a la relación sana y respetuosa con la madre tierra”, escribió la alcaldesa en su cuenta de X.
La edil publicó un video en el que se aprecia a personas realizando los arreglos florales para el portal que lleva la frase “hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo”.
En una tarjeta informativa, la alcaldía precisó que este portal consta de un círculo en el centro que simboliza la mesa redonda donde expondrán los puntos de vista de los miembros de la SCJN.
Las flores amarillas en forma de cruz representan los cuatro puntos cardinales por los que se van a guiar los miembros de la Corte.
Los caracoles alrededor del círculo del centro simbolizan los diálogos que ponen en la mesa redonda; cada caracol es de diferente color ya que cada diálogo expone un acuerdo diferente.
Los caracoles que se colocaron arriba de los abanicos representan cuando la Suprema Corte de Justicia logra un acuerdo y lo comunica al pueblo, mientras que los abanicos a los costados son arcoíris que representan al pueblo.
Rinden protesta 137 jueces y magistrados en la CDMX; autoridades lo califican como un hecho histórico
