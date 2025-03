Nezahualcóyotl, Méx. Los habitantes de Ciudad Neza agobiados por el incremento de la temperatura en los últimos días ya no podrán refrescarse en los 12 parques acuáticos que se rehabilitaron hace algunos años porque no hay agua en esos sitios, ubicados en diferentes colonias del municipio.

Las madres que este lunes feriado llevaron a sus hijos menores de edad a los espacios, indicaron que hace varios años, antes de la pandemia del Covid-19, esos lugares eran muy visitados por los niños, principalmente, en la época de calor y de vacaciones, pero ahora ya no existe ese atractivo.

"Venimos a este parque porque nos queda cerca, porque los otros parques los cierran los lunes, y como no hubo clases traje a mi hijo a que jugara, pero ya no hay agua en éste, bueno, en todos los otros donde en esta temporada había muchos niños que se la pasaban muy contentos bajo el agua, pero ya ni niños hay ahora”, contó una de las vecinas.

Los encargados de los parques acuáticos contaron que para ahorrar agua se decidió que no se utilizaría más y los visitantes pueden hacer otras actividades en esos espacios.

Los Parques Acuáticos siguen sin agua en Nezahualcóyotl. Foto: Luis Camacho/ El universal Estado de México

"A mí no me tocó venir en ese tiempo cuando funcionaban los parques acuáticos porque mi hijo estaba muy chiquito, pero yo veía que sí había mucha gente desde temprano y todo el día, más en vacaciones y en Semana Santa cuando hace más calor. Pero hoy (ayer) que hace calor y no hubo clases hay pocos niños jugando aquí”, comentó otra de las madres de familia.

Ricardo Ordiano, director del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) de Nezahualcóyotl, informó que debido a la pandemia de Covid-19 se cerraron todos los parques en el municipio, como en todas las localidades del país, para evitar contagios.

Mientras estuvieron cerrados las autoridades locales los rehabilitaron y después de que terminaron las obras los pusieron en funcionamiento para fomentar la convivencia familiar, resarcir el tejido social y brindarles a los niños espacios de recreación, dijo entonces el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo.

Después de que pasó la emergencia por el coronavirus el ayuntamiento decidió reabrir esos inmuebles, pero sin que se empleara agua, por la escasez que se agravó en el municipio y en el Valle de México, principalmente, en la temporada de estiaje.

Los Parques Acuáticos siguen sin agua en Nezahualcóyotl. Foto: Luis Camacho/ El universal Estado de México

En esos parques se suspendió el uso de agua en las fuentes y chapoteaderos. En temporada de vacaciones las autoridades organizaron espectáculos culturales, de payasos, juegos de destreza y actividades recreativas.

Por la falta de disponibilidad de líquido en Neza los propios habitantes le pidieron al ayuntamiento que ya no se “desperdiciara” el agua en los parques acuáticos y así lo determinó el gobierno local, comentó el titular del ODAPAS.

En los parque acuáticos se utilizaba agua potable y en promedio se destinaban 25 mil litros, los cuales se almacenaban en las cisternas con las que cuentan los parques y aunque el líquido se reciclaba porque ahí mismo se captaban los escurrimientos, se estima que se perdía el 15%.

Como están en contacto los menores de edad con el agua, forzosamente tiene que ser potable lo que se emplee, no se puede utilizar líquido de riego o de otro tipo. Las autoridades prevén que en el próximo periodo vacacional de Semana Santa tampoco se pongan a funcionar los parques acuáticos para no desperdiciarla.





