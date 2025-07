La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se presentaron dos denuncias relacionadas con los destrozos derivados de la marcha contra la gentrificación del viernes pasado en las colonias Condesa, Juárez y Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En conferencia de prensa, la mandataria señaló que las autoridades ya tomaron acciones tras los actos vandálicos y afirmó que no habrá impunidad.

“Al otro día instruí a secretarios y subsecretarios [a] que fueran lugar por lugar donde hubo disturbios, fueron 15 lugares y les apoyamos para presentar denuncias, sólo dos han presentado denuncias”, dijo.

Brugada Molina aseveró que “se está actuando, no se va a dejar impune y lo importante es que podamos en esta ciudad ponernos de acuerdo: libre manifestación pero no agresión a terceros, y eso es un trabajo muy difícil, estamos así en la rayita, pero la propuesta es que en esta ciudad pueda mantenerse ese derecho a la manifestación, siempre con ese equilibrio de no caer en la violencia”.