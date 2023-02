Iniciativas ciudadanas para cambiar usos de suelo en la CDMX, solo avanzarán si tienen aval de alcaldes 

El Congreso de la Ciudad de México sigue recibiendo iniciativas ciudadanas para modificar distintos usos de suelo en varias alcaldías; sin embargo, ninguno de éstos avanzará sino tienen el aval de las y los alcaldes.

La semana pasada se presentaron cinco proyectos para cambiar el uso de suelo y permitir más pisos de construcción en zonas de Miguel Hidalgo, Coyoacán y Tlalpan.

Las 5 iniciativas ciudadanas que buscan modificar uso de suelo

El primero pretende cambiar el uso de suelo de Habitacional a Habitacional Mixto en Cerro Xico 14, en la colonia Romero de Terreros, en la alcaldía Coyoacán, para construir un nivel más y permitir que todo este terreno sea un sitio de filmación y no sólo una parte.

“Las oficinas y centro de llamadas no se encuentran autorizadas por la zonificación Habitacional definida para el resto del predio, por lo que, para el aprovechamiento de la totalidad del mismo y la realización de las actividades productivas que se requiere desarrollar, se solicita el uso Habitacional Mixto, que de acuerdo con la tabla de usos de suelo del Programa Delegacional, permite la mezcla de los usos comercio, oficinas y servicios, siendo estos últimos, los usos correspondientes a la propuesta de modificación”, señala la propuesta.

El segundo uso de suelo que se busca cambiar está sobre Avenida Santa Úrsula 34, colonia Santa Úrsula Xitla en Tlalpan, en donde actualmente se permite un uso habitacional y se busca la construcción de un restaurante en donde se pueda vender bebidas alcohólicas.

“De forma particular, la iniciativa propuesta para Santa Úrsula 34 busca formalizar el uso actualmente existente que responde a servicios de alimentos y bebidas a escala vecinal el cual no es reconocido por el Programa Delegacional, no obstante, contribuye económicamente a la Ciudad de México mediante el pago de impuestos derivado de este uso y generación de empleos dentro del sector formal”, precisa la propuesta.

También se presentó una propuesta para modificar los permisos en Manuel Ávila Camacho 37, en la Miguel Hidalgo. Ahí se busca pasar de 12 a 22 niveles en donde se permita el uso de servicios de hospedaje tipo hotel, oficinas, comercio, y servicios de alimentos y bebidas en general para restaurante con venta de bebidas alcohólicas y bar.

El cuarto cambio propuesto busca modificar la zonificación en Galileo 8, colonia Polanco IV, también en la Miguel Hidalgo para pasar de cinco a 22 niveles y construir en hotel en donde se puedan vender alimentos y bebidas.

El último cambio de uso de suelo propone que Limantitla 20, en Tlalpan, pase de ser habitacional y se convierta en un restaurante con venta de bebidas alcohólicas.

No se aprueba ningún cambio hasta tener aval de alcaldía

El diputado local Federico Döring subrayó que la política adoptada por el Congreso de la Ciudad de México, desde la legislatura anterior, fue muy clara para los cambios de uso de suelo: “no se aprueba un sólo cambio de uso de suelo que no tenga opinión favorable de la alcaldía”.

Cabe recordar, que el rechazo de la alcaldía Miguel Hidalgo, por ejemplo, frenó el cambio de uso de suelo en Pabellón Polanco.

