Más Información

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Hacia 2027 fisuras se intensificarán dentro de Morena, advierten expertos

Hacia 2027 fisuras se intensificarán dentro de Morena, advierten expertos

Captan golpiza de uniformados a joven en Peribán, Michoacán; Sedena da vista al MP para investigar

Captan golpiza de uniformados a joven en Peribán, Michoacán; Sedena da vista al MP para investigar

“Mientras no digan que es él, hay esperanza”

“Mientras no digan que es él, hay esperanza”

Contaminación, incendio y taxis por apps caros se vivieron en la metrópoli

Contaminación, incendio y taxis por apps caros se vivieron en la metrópoli

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

Tultepec, Méx.— En el pueblo de Santiago Teyahualco inició la instalación de uno de los puentes peatonales que solicitó la población, como parte de las obras complementarias de la ampliación del Tren Suburbano Buenavista-AIFA.

Por tal motivo y debido a las dimensiones de la maquinaria para montar la estructura metálica, la avenida Doctores está cerrada al paso vehicular.

Pobladores explicaron que fue una petición para permitir los trabajos del tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Es uno de los dos puentes que nos faltaban, el otro que está rumbo a Los Agaves ya lo están terminando; desde diciembre estaban perforando y el domingo cerraron la calle”, dijo Carlos, vecino de Teyahualco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]