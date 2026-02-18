Tultepec, Méx.— En el pueblo de Santiago Teyahualco inició la instalación de uno de los puentes peatonales que solicitó la población, como parte de las obras complementarias de la ampliación del Tren Suburbano Buenavista-AIFA.

Por tal motivo y debido a las dimensiones de la maquinaria para montar la estructura metálica, la avenida Doctores está cerrada al paso vehicular.

Pobladores explicaron que fue una petición para permitir los trabajos del tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Es uno de los dos puentes que nos faltaban, el otro que está rumbo a Los Agaves ya lo están terminando; desde diciembre estaban perforando y el domingo cerraron la calle”, dijo Carlos, vecino de Teyahualco.