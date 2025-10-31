Más Información

Gobierno de CDMX aprueba aumento del pasaje de transporte un peso con 50 centavos

Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU

Caso B-King y DJ Regio Clown: Esto es lo que sabemos del proceso de detención de los presuntos implicados

Joven saca hacha durante pelea a bordo de transporte público de Santa Catarina, Nuevo León

Cade Cunningham quiere dar un espectáculo en la Ciudad de México; asegura que será "una pelea de perros"

Fuerzas federales y estatales aseguran explosivos y desmantelan narcocampamentos del CJNG en Salvador Escalante, Michoacán

Tepotzotlán, Mex.- Las festividades con motivo del en el pueblo mágico de Tepotzotlán fueron inauguradas, donde la población podrá disfrutar de la , un tapete monumental elaborado con cempasúchil, una presentación de ofrenda digital y un

“Honrar a nuestros difuntos es también celebrar la vida”, dijo la presidenta municipal María de los Ángeles Zuppa Villegas al inaugurar la festividad.

Podrás disfrutar de la mega ofrenda, un tapete monumental elaborado con cempasúchil, una presentación de ofrenda digital y un mega desfile de catrinas. (Foto: Arturo Contreras/ EL UNIVERSAL)
Para el sábado 1 de noviembre habrá desde las 11:00 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche, en el primer cuadro de la localidad.

Y para las 8:00 de la noche comienza el Mega Desfile por el Día de Muertos, partiendo de la secundaria federal No. 20, ubicada en la calle Margarita Maza de Juárez de la colonia Ricardo Flores Magón, para dirigirse hacia el palacio municipal.

Este sábado 1 de noviembre a las 8:00 de la noche se realizará el Mega Desfile de Catrinas. (Foto: Arturo Contreras/ EL UNIVERSAL)
La festividad termina el domingo 2 de noviembre con diferentes actividades artísticas y culturales que darán inicio a las 11:00 de la mañana, entre las que se encuentra el Ceremonial Calpulli Macehualiztli.

