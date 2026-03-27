El Gobierno de la Ciudad de México instaló las mantas informativas sobre la ubicación de las distintas rutas que serán movidas por único día del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, por las restricciones de movilidad que habrá hacia el Estadio Banorte este sábado.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL, se observó que la Secretaría de Movilidad (Semovi) colocó en dicho Cetram mantas sobre las rutas y calles para acceder a las unidades que el sábado no operarán en el paradero.

En las mantas se indica que el cierre del Cetram Huipulco será el sábado 28 de marzo, de las 05:00 a las 22:00 horas.

“La ruta está disponible en el Viaducto Tlalpan esquina con Juan Bosco. ¿Cómo llegar? Caminar por avenida Acoxpa hacia Viaducto Tlalpan, girar a la derecha, continuar hasta la calle Juan Bosco”, se lee. La información se encuentra en los inicios de las paradas del renovado Cetram.

Por ejemplo, las rutas que operan en el Cetram son aquellas unidades con conexión hacia Topilejo, Zapata, así como su paso con Periférico, Gran Sur, Mercado de la Bola, avenida División del Norte, Pacífico, Centro de Coyoacán, Plaza Universidad, La Joya, San Andrés, entre otras.

Este martes, el Gobierno de la Ciudad de México informó que el Cetram Huipulco funcionará como “punto provisional de arribo” para los camiones RTP que ofrecerán el servicio para quienes van al Estadio Banorte, por lo que personal de Tránsito desviará las unidades de transporte concesionado en el polígono de última milla.

“Será un relajo. Pesado por un partido. Apenas me enteré de que el Cetram no funcionará. No entiendo por qué cerrarán, si cuando juegan en el Azteca, opera el Cetram. Entonces, ¿para qué quieren un transporte que deja en frente o cerca?, si nos obligarán a caminar”, señaló Iván Mora.

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