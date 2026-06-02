Metrópoli | 02-06-26 | 02:00 | Actualizada | 02-06-26 | 02:00 |

El Info CDMX informó que tras la aprobación de las leyes secundarias en materia de transparencia, realizadas este pasado domingo por el Congreso capitalino, darán seguimiento al proceso de implementación y de transición previsto en las disposiciones transitorias del nuevo marco normativo que fue aprobado.

El Instituto destacó que continuará con las acciones, técnicas, operativas y documentales necesarias para contribuir a una transición institucional ordenada, conforme a los plazos y términos que establece el nuevo marco normativo, una vez que entre en vigor, tras su publicación en la Gaceta Oficial.

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