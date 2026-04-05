Cuautitlán Izcalli, Méx.-Luego de más de dos horas de labores, personal de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Izcalli logró sofocar el incendio registrado en un predio de tarimas ubicado sobre la carretera Cuautitlán–Teoloyucan, a la altura de Santa Bárbara.

El siniestro fue reportado durante la mañana de este domingo, luego de que vecinos de la zona alertaron sobre una densa columna de humo, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

En las labores también participaron bomberos de los municipios de Huehuetoca, Tultitlán, Jaltenco y Cuautitlán, quienes brindaron apoyo para el control del fuego.

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El incendio fue controlado en su totalidad; sin embargo, los elementos de emergencia continúan en el sitio con trabajos de remoción y enfriamiento, a fin de evitar una posible reactivación.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas, por lo que únicamente se reportan daños materiales en el área afectada.

Serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas del siniestro en las próximas horas.

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